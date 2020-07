Il riscatto di Kjaer smaschera un falso mito: Rangnick non punta esclusivamente sui giovanissimi

Simon Kjaer è stato riscattato dal Milan per 3.5 milioni di euro. Il centrale danese è un classe '89 e in queste settimane si è spesso speculato sul "veto" di Ralf Rangnick per gli over 30. Il manager tedesco ovviamente predilige i giovani, ma in carriera ha utilizzato spesso anche giocatori più esperti, come accaduto anche nell'ultima esperienza in panchina al Lipsia. Lo scorso anno, tra i giocatori più schierati di Rangnick, ci sono stati Ilsanker ('89), Kampl ('90), Demme e Halstenberg ('91), tutti più o meno coetanei di Simon Kjaer.