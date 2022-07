Il Secolo XIX: "Spezia, Caldara-Ekdal a un passo. Stop per Maldini e Lazetic"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Spezia, Caldara-Ekdal a un passo. Stop per Maldini e Lazetic" scrive Il Secolo XIX - edizione La Spezia. Le mosse del club ligure per rinforzare la squadra di Gotti: il centrocampista sampdoriano e il difensore milanista potrebbero arrivare lunedì. Ingaggiato anche Serpe ma verrà girato in Lega Pro. Niente da fare invece per Daniel Maldini dal Milan (è vicino al Verona) e per l'attaccante Lazetic: i due giocatori non avrebbero avuto lo spazio necessario che serve per consolidarli in massima serie e pare che la società rossonera preferisca, a quel punto, spostarli altrove.