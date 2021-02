Il Sole 24 Ore - Diritti tv, possibile partnership tra Sky e Eleven Sports

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, un nuovo protagonista potrebbe apparire per i diritti tv. Il protagonista in questione potrebbe essere Eleven Sports, piattaforma di proprietà del numero uno del Leeds Andrea Radrizzani che detiene i diritti della Serie C e dei campionati di pallavolo, pallanuoto e pallamano. Quest'ultima avrebbe presentato una proposta di 110 milioni di euro per la creazione del canale della Lega. Questo in particolare potrebbe essere un assist per Sky, che mette sul piatto 750 milioni di euro poichè sommando le proposte dall'emittente inglese e quella di Eleven Sport, si andrebbero a raggiungere quota 860 milioni.