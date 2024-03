Il Sole 24 Ore - Pif investe in Europa: incontri con Cardinale per valutare una partnership

Il fondo Pif è uno dei più grandi colossi mondiali con un valore di 700 miliardi di dollari grazie al petrolio. Ora la potenza saudita è pronta a sbarcare e investire in Europa in maniera massiccia e in diversi settori. Come riporta questa mattina Il Sole 24 Ore infatti, Pif sarebbe pronto a una nuova fase di investimenti che avrebbero il Vecchio Continente come obiettivo. In particolare saranno interessati i settori dell'hi tech di punta, delle infrastrutture ma anche dello sport. Ma anche energie rinnovabili, settore immobiliare e mondo dell'intrattenimento in senso più generale.

Negli ultimi mesi il fondo Pif ha incontrato alcune volte Gerry Cardinale, proprietario del Milan che è stato protagonista di diversi viaggi in Medio Oriente per creare contatti e rapporti economici per RedBird e il Milan in generale. Tra il manager americano e Pif si potrebbe valutare una partnership a livello di Milan dopo che i sauditi, recentemente, hanno anche investito sul Newcastle, rendendolo competitivo in Inghilterra ed Europa. Il Sole 24 Ore parla di un possibile ingresso nell'azionariato.