Il Sole 24 Ore Podcast - L'obiettivo di RedBird per il Milan: verso la Media Company

MilanNews.it

Interessante approfondimento legato alla questione RedBird-Milan, quello affrontato nella giornata di ieri nel podcast de Il Sole 24 Ore da Marco Fernando, Carlo Festa e Marco Valsania. Oltre a essere stato presentato il fondo americano che sarebbe vicino all'accordo con Elliott per l'acquizione del club rossonero, sono stati sottolineati alcuni nuclei tematici legati alla trattativa. La società di Cardinale ha investito moltissimo nello sport negli ultimi anni: dal calcio al baske, passando per il football americano e il baseball. Solo il primo tassello si un disegno molto più grande che ha come scopo principale quello dell'entertainment. L'obiettivo di RedBird sarebbe infatti quello di trasformare il Milan da semplice club di calcio a Media Company Globale che non si concentrerebbe solamente su ciò che succede in campo, sui diritti tv e gli incassi dello stadio ma andrebbe a sfruttare il nome del Milan in tutto e per tutto soprattutto per quanto riguarda ricavi a livello internazionale. Il club rossonero, grazie al lavoro impostato da Elliott negli ultimi quattro anni, ha un potenziale enorme dal punto di vista economico: l'attuale proprietà ha risanato totalmente il bilancio del club di via Aldo Rossi con una politica precisa sul monte ingaggi e sui tagli dei vari costi. Politica che si è rivelata vincente. In più sono stati avviati i discorsi legati al nuovo stadio che, in un progetto come quello di Cardinale, potrebbe essere una vera e propria gallina dalle uova d'oro e garantire una crescita significativa del brand Milan nel mondo.