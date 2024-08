Il tattico Diddi: "Con Theo e Leao a sinistra, uno come Saelemaekers diventa necessario"

Intervenuto ai canali ufficiali di Carlo Pellegatti, il tattico Luca Diddi parla di come dovrebbe giocare il Milan: "Proviamo Pulisic trequartista, perché ha più margine di manovra. A destra devi giocare con Saelemaekers e un terzino bloccato. In modo che si possa aprire a sinistra. Chissà come mai si vince lo scudetto con Saelemaekers e Messias. Arrivano i grandi campioni, crei uno squilibrio alla squadra, non riesci più a trovare un equilibrio. Se devi giocare con questi due giocatori a sinistra (Theo e Leao) allora serve Saelemaekers a destra. Il Milan deve essere equilibrato".