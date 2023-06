Il Times punge l'Inter: "Non potevano pagare gli architetti per il progetto del nuovo San Siro"

MilanNews.it

Il New York Times ha proposto un pezzo, nella sua versione online, sull'Inter che si appresta a giocare la finale di Champions League e che analizza gli ultimi anni dei nerazzurri, difficoltà economiche comprese. Questa una battuta in chiusura del pezzo: "L'orgoglio, però, non paga i conti. Ci sono stati momenti in cui la liquidità è stata così scarsa che il club non è stato aggiornato sulla sua parte di pagamenti per gli architetti e i progettisti che lavorano allo stadio che intende costruire, insieme al Milan, non lontano da San Siro".