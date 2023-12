Il Torino cala il tris contro l'Atalanta: decidono una doppietta di Zapata e il rigore di Sanabria

Festa Toro all'Olimpico-Grande Torino. I granata superano 3-0 l'Atalanta. L'allievo Ivan Juric supera il maestro Gian Piero Gasperini conquistando tre punti importanti per il prosieguo della stagione. A sbloccare il match per i granata l'ex di turno Zapata mentre nella ripresa c'è gloria anche per Sanabria, che ha firmato il raddoppio su calcio di rigore procurato da un super Buongiorno prima del tris realizzato ancora dal colombiano.

Di seguito la classifica aggiornata al termina della quattordicesima giornata di Serie A

Inter 35

Juventus 33

Milan 29

Roma 24

Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Atalanta 20

Lazio 20

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Cagliari 10

Verona 10

Salernitana 8

*Una partita in meno