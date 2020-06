Il Torino in pressing su Bonaventura. Come riporta Tuttosport, il nuovo direttore sportivo granata, Davide Vagnati, sa bene che il centrocampista in uscita dal Milan sarebbe l’uomo giusto per migliorare sensibilmente l’organico, ma non vuole arrivare a luglio senza avere delle certezze. Per questo ha chiesto a Mino Raiola di avere a breve una risposta sul gradimento del giocatore per il Toro.