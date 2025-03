Il Tottenham esalta il gol di Pirlo e lo posta: "Sarebbe stato scortese non pubblicarlo..."

Nella pomeriggio di domenica, al Tottenham Hotspur Stadium, è andata in scena la partita amichevole tra le vecchie glorie del Tottenham Hotspur e quelle del Milan. In una gara all'insegna dell'amarcord e dell'omaggio a grandi campioni del passato, il risultato è andato in netto favore degli inglesi che hanno vinto per 6-2. Per i rossoneri le reti di Cristian Zaccardo e Andrea Pirlo.

Proprio l'ex numero 21 del Diavolo si è reso protagonista di un gol meraviglioso su punizione che sta già facendo il giro del web. Gli anni di splendore saranno passati ma il livello tecnico dei piedi è rimasto lo stesso: un calcio piazzato perfetto che ha strappato gli applausi di tutto il pubblico giunto nel Nord di Londra. La stessa pagina social del Tottenham ha pubblicato la rete sui propri profili esaltando Andrea Pirlo così: "Sarebbe scortese non postare questo da Pirlo. Leggenda".