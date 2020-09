Immunologo Minelli: "Riapertura stadi? Rischioso come riaprire discoteche"

L'immunologo Mauro Minelli, referente per il Sud Italia della Fondazione medicina personalizzata, ha parlato all'Adnkronos della parziale riapertura degli stadi al pubblico: "Sotto l'aspetto epidemiologico e clinico credo che sortisca analoghi effetti rispetto alla tanto criticata (anche giustamente) riapertura delle discoteche. E non credo si possano adottare pesi e misure diverse. Che poi ci siano più spinte forti alla riapertura degli stadi anche questo è vero, ma credo si debba attribuire una priorità alle scelte. E in questo momento non mi pare ci possano essere dubbi sulla scelta da adottare, considerando le evidenze quotidiane dei contagi. Un conto è riaprire le scuole, dove comunque una parvenza di prevenzione può essere stata messa in atto, un altro conto sono gli stadi dove la promiscuità dei contatti non credo possa essere facilmente evitata".