Impallomeni su Conte: "Molti dicono che non aveva richieste, ma invece ha scelto Napoli, è una sua sfida"

A TMW Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore: queste le sue parole su Antonio Conte, prossimo allenatore del Napoli e sogno infranto della maggior parte dei tifosi milanisti.



Impallomeni su Conte: "E' stata una scelta di Conte ma anche una sfida. Molti dicono che non aveva nulla, ma ha scelto il Napoli. E questa è la realtà. E' una sfida per Conte, dire che ha scelto Napoli per mancanza di alternative fa ridere".