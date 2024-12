In attesa di Theo, il Milan blinda Reijnders e Maignan

Nella giornata di ieri il procuratore di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, ha incontrato la dirigenza del Milan in quel di via Aldo Rossi. Intercettato all'uscita della sede del club rossonero dai colleghi di Sky Sport, l'agente ha smentito che questa visita sia servita per parlare del rinnovo del suo assistito, che ha comunque ribadito volere rimanere al Milan.

Nel frattempo, proprio durante l'evento organizzato all'Armani Silos per i festeggiamenti per i 125 anni del Milan, sono arrivate due notizie importantissime. Stando infatti a quanto riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, in attesa di capire l'evolversi delle questioni relative al futuro di Theo Hernandez, il Milan è riuscito a blindare Reijnders e Maignan, raggiungendo col primo un accordo fino al 2029 con ingaggio da 3 milioni, mentre con il secondo fino al 2028 con ingaggio a 5 milioni.