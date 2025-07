In tribuna per seguire Liverpool-Milan c'è anche Ibrahimovic

Come riportato dall'inviato de La Gazzetta dello Sport ad Hong Kong, in tribuna al Kai Tak Sports Park per l'amichevole tra Liverpool e Milan c'è anche Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird per il club rossonero.

UNA NUOVA FIGURA IN RED BIRD

L'organigramma di RedBird Capital Partenrs accoglie un nuovo membro che rientra all'interno del RedBird Developmental Group, la stessa sezione del sito in cui compare anche Zlatan Ibrahimovic. Anche lui è italiano e anche lui si occuperà dello sviluppo dell'area sport del fondo americano di Gerry Cardinale: si chiama Massimo Calvelli, classe 1974 e nativo di Montevarchi. Per lui un passato da tennista professionista e negli ultimi cinque anni è stato CEO di ATP, il circuito professionistico maschile.

L'idea è che Calvelli, che viene indicato con il ruolo di CEO, International e Operating Partner, lavorerà a stretto contatto con i piani alti di RedBird per favorire la crescita e l'internazionalizzazione del settore sportivo del fondo. Chiaramente rientra, in questo contesto, anche il Milan che è l'investimento maggiore fatto dalla società di Gerry Cardinale. Ad ogni modo RedBird ha recentemente investito anche negli open di Madrid e di Miami, forse anche per questa ragione si è voluto affidare a un uomo di tennis.