Inchiesta San Siro: il Tribunale del Riesame critica duramente l'operato Procura di Milano

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Inchiesta su San Siro per turbativa d'asta: il Tribunale del Riesame ha espresso un giudizio negativo e duro sulle indagini dei pm della Procura di Milano

Dopo l'acquisto di Milan e Inter di San Siro e delle sue zone limitrofe, i due club attendono di presentare il proprio progetto per il nuovo stadio che sorgerà al posto della vecchia Scala del Calcio. Eppure tutto è rallentato da un'inchiesta su San Siro condotta dalla Procura di Milano per turbativa d'asta durante la compravendita avvenuta nel 2025. Come riporta Il Foglio questa mattina, però, il Tribunale del Riesame ha giudicato in maniera molto severa e negativa l'operato dei pubblici ministeri della Procura milanese.

Il Tribunale del Riesame si è espresso dopo che è stato dichiarato l'annullamento del sequestro di telefoni e chat dell'avvocato Ada Lucia De Cesaris, dell'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e di una funzionaria del Comune di Milano. I dati emersi da questa pratica erano stati raccolti da un'altra inchiesta e fatti confluire in quella su San Siro: per questo il Riesame ha constatato che i pm si muovevano "alla ricerca non tanto delle prove ma della notizia di reato". Criticato aspramente il modus operandi: sequestro dei cellulari o altri dispositivi a scopo esplorativo.