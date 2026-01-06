Inchiesta ultras: Marco Pacini daspato per i prossimi cinque anni

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica nei confronti del nuovo volto e capo della Curva Sud Milano Marco Pacini è stato notificato un nuovo Daspo che gli impedirà l’accesso a San Siro e a qualsiasi evento sportivo per i prossimi cinque anni. La notizia era nell'aria, visto che nei confronti del tifoso milanista hanno gravato diversi elementi.

Su tutti la sua iscrizione nel registro degli indagati in un filone d’indagine nato come prosecuzione del procedimento che ha già portato alle condanne di primo grado di Luca Lucci e del suo gruppo più stretto. Un’inchiesta dalla quale Pacini, così come Fedez ed Emis Killa, era inizialmente rimasto fuori. Il secondo fattore è invece legato ai suoi precedenti disciplinari, in quanto questo è il terzo Daspo a suo carico, con il precedente che ha coperto il triennio andato dal 2014 al 2017. Dal 2020 Pacini avrebbe potuto avviare l’iter per la riabilitazione, passaggio che però non è mai stato completato, né da lui né dai suoi avvocati.