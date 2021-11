Incidenti Lione-Marsiglia, c'è il primo provvedimento: porte chiuse al Groupama per 1 partita

La commissione disciplinare della Lega calcio francese (LFP), riunitasi in mattinata all'indomani degli incidenti avvenuti durante l'incontro tra Lione e Marsiglia, ha deciso "in via precauzionale", di far giocare la prossima partita in programma al Groupama Stadium a porte chiuse, "fino alla sentenza definitiva"..

La prossima partita casalinga della squadra di Bosz, in programma mercoledì 1 dicembre contro il Reims, si giocherà dunque senza pubblico. Le sanzioni definitive saranno rese note mercoledì 8 dicembre dalla Commissione Disciplinare.