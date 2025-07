Incredibile Calhanoglu: non va al Galatasaray e flirta con i rivali del Fenerbahce

vedi letture

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il presidente del Fenerbahce Ali Koç avrebbe discusso direttamente con Hakan Calhanoglu per un possibile trasferimento a Istanbul sponda gialloblu, dopo che era stato ad un passo dal trasferimento agli eterni rivali del Galatasaray. La dirigenza turca si è informata sul suo stipendio netto e sulle richieste economiche dell’Inter per un eventuale trasferimento. Il club di Mourinho valuta ora, dunque, di formulare una loro proposta, superiore ai 10mln complessivi arrivati dal Galatasaray. E Calhanoglu non avrebbe chiuso all'ennesimo passaggio sull'altra sponda della città.

LE PAROLE DI AUSILIO SU CALHANOGLU

Nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, da Massa Carrara e da un evento dedicato ai ds della Serie A, Piero Ausilio ha parlato anche di Calhanoglu: "Non c'è mai stato nulla. Non ha mai chiesto di andar via dall'Inter. Negli USA ci siamo stati tutti i giorni con Marotta. Fa parte delle dinamiche di mercato leggere le notizie di quel tipo, ma l'Inter non ha intenzione di privarsi di un campione di quel calibro. Non c’è alcun problema con lui, abbiamo avuto un confronto con il Galatasaray e ci siamo resi conto subito che non poteva esserci nulla. È stato un tentativo spregiudicato. Abbiamo invece comunicato ad Asllani che per noi è giusto che vada".