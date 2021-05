Infantino e l'assist per Gravina: "Meno squadre e play off buone idee per i campionati"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina spinge ormai da mesi sull'idea che la Serie A potrebbe rivoluzionare il proprio format diminuendo il numero di squadre e dando spazio ai play off per decidere la vittoria del torneo. Oggi, il presidente della Fifa Gianni Infantino, parlando a L'Equipe, ha dato un assist in tal senso al nostro numero uno federale, dichiarando: "Meno quantità e più qualità dovrebbe essere il nostro motto. A livello Nazionale, meno squadre e l'idea dei play off potrebbero rendere le competizioni più interessanti".