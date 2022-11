Infantino: "Il Mondiale non celebrerà solo l'amore per il calcio, ma anche valori extra-campo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo in Qatar ha parlato in occasione del lancio della campagna Football Unites the World, in cui il massimo organismo calcistico collaborerà con una serie di partner e organizzazioni internazionali per promuovere ed evidenziare cause come l'antidiscriminazione, la sostenibilità e l'educazione durante la Coppa del Mondo FIFA. Una campagna a cui hanno aderito molte stelle del presente e del passato come Hassan Al-Haydos, Alisson Becker, Karim Benzema, Lucy Bronze, Didier Drogba, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy, Lionel Messi, Neymar, Emmanuel Petit e Cristiano Ronaldo.

"Il calcio unisce le persone come nient'altro e la Coppa del Mondo sarà una celebrazione di quell'unità e passione per il gioco che amiamo così tanto. - le parole di Infantino - Sebbene il calcio sia e dovrebbe essere il nostro obiettivo principale, la Coppa del Mondo riguarda anche valori e cause che si estendono ben oltre il campo e siamo lieti che le stelle del calcio del passato e del presente si siano unite a noi per promuovere ed evidenziare queste temi, che accomunano anche il mondo intero. La campagna è lì per celebrare il calcio e i giocatori ci hanno fornito il calcio d'inizio ideale, ma il nostro sport riguarda anche i tifosi. In questo modo, vogliamo che facciano parte della celebrazione globale, ed è per questo che invitiamo i fan di tutto il mondo a mostrare la loro passione per il calcio sui social media, dando così l'esempio di come il calcio unisce il mondo".