Infantino: "In Qatar la miglior fase a gironi di sempre di una Coppa del Mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso i canali ufficiali della Fifa, il presidente Gianni Infantino ha parlato così della fase a gironi del Mondiale in Qatar: "Una delle migliori di sempre. Ho visto tutte le partite e in maniera molto chiara posso dire che questa sia stata la miglior fase a gironi di una Coppa del Mondo di sempre. Questo, per me, è molto promettente per il resto della competizione. Le partite sono state di grande qualità e disputate in impianti bellissimi. E anche il pubblico è stato incredibile, con una media di 51mila spettatori per match. Cifre da record sono state registrate anche in tv, con oltre due miliardi di spettatori".