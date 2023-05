Infortunio Leao, che cos'è una elongazione muscolare?

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno per capire se potrà recuperare per il derby di mercoledì valido per l'andata delle semifinali di Champions League.

MA CHE COS'È UNA ELONGAZIONE?

Come riferito dagli specialisti di DSCares, si tratta di una lesione muscolare dovuta da un eccessivo allungamento del muscolo. Consiste nello stiramento di poche fibre muscolari, con possibile ecchimosi (i cosiddetti lividi). Il dolore si avverte generalmente in modo acuto nel momento preciso della lesione, con aumento della sintomatologia al movimento.