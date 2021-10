Infortunio Maignan, 2021 finito: possibile rientro a Milan-Roma del 6 gennaio

Brutta tegola per il Milan: Mike Maignan si è operato al polso sinistro e non sarà disponibile, secondo quanto comunicato dal Milan attraverso una nota ufficiale, per almeno 10 settimane. Il portiere francese, che finora aveva subito solamente 3 gol in campionato e 5 in Champions League, potrebbe rientrare per la prima gara del 2022, Milan-Roma (6 gennaio).