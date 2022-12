Inghilterra-Francia, quale sarebbe il miglior XI? Scelgono Evra e Ferdinand, per loro Shaw meglio di Theo Hernandez

Intervenuti ad RMC Sport, gli ex compagni di squadra allo United Rio Ferdinand e Patrice Evra hanno scelto il miglior XI possibile combinando le formazioni di Inghilterra e Francia, che si sfideranno questa sera alle 20 nei Quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Scelte abbastanza particolari del duo ex Red Devils, soprattutto nella scelta del terzino sinistro: a Theo Hernandez hanno preferito Luke Shaw. Anche la scelta dell'attaccante è andata "contro" un rossonero: Harry Kane ha superato Giroud, che in questo Mondiale è diventato il miglior marcatore della storia della Francia, superando il record di Thierry Henry.

