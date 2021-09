Inghilterra, giocatori sudamericani autorizzati a giocare con i club

(ANSA-AFP) - ROMA, 11 SET - I giocatori con sede in Inghilterra potranno giocare per i loro club questo fine settimana dopo che le nazionali sudamericane e il Messico hanno ritirato le proteste per la loro mancata presenza nelle Nazionali. Lo ha reso noto la Fifa. "In segno di buona fede, buona volontà e cooperazione, le associazioni di Brasile, Cile, Messico e Paraguay, in stretta consultazione con la Fifa, hanno deciso di ritirare i loro reclami in relazione ai giocatori con sede in Inghilterra", ha aggiunto la Fifa. dopo che i club si sono rifiutati di lasciar partire i giocatori a causa del periodo di isolamento del coronavirus di 10 giorni richiesto al ritorno in Gran Bretagna. (ANSA-AFP).