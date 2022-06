Inghilterra-Italia, Mancini: "Occasioni clamorose, non dobbiamo sbagliarle. Non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto"

MilanNews.it

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, si è così espresso a RaiSport nel post Inghilterra-Italia: "Abbiamo avuto occasioni, forse più clamorose di loro, ma i ragazzi nel complesso sono stati bravi. Hanno fatto una buona gara, non era semplice".

Linguaggio comune del gioco?

"Sì. Noi dobbiamo migliorare molto, quando attacchiamo dobbiamo far gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare. Però dobbiamo migliorare".

Gesto di disappunto di troppo anche per questo?

"A volte sbagliavamo qualche passaggio in uscita ma ci stanno, fa parte del percorso di crescita".

Gatti?

"Era un po' teso prima della partita poi si è un po' rilassato. Ma anche Esposito ha fatto bene. Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità ma hanno fatto tutti bene".

CONFERENZA STAMPA

Quanto sei soddisfatto di questa partita?

"Non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto, questa gara non era semplice. Alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partita ma sono stati bravi".

La squadra ha giocato bene ma non si può chiudere senza segnare

"Dobbiamo lavorare per far gol, è chiaro che se segna Frattesi dopo cinque minuti la storia cambia. La prossima volta lo farà..."

Ti aspettavi in questi 10 giorni di avere una squadra così? Rimangono tutti?

"Va a casa Florenzi (oltre Tonali squalificato, ndr). Non mi aspettavo, pensavo andasse peggio ma dobbiamo lavorare ancora su tante cose perché la strada è ancora lunga e piena di insidie".

Cosa pensa di Gatti, rivede in lui Chiellini?

"La squadra deve avere un buon bilanciamento. Nonostante il problema del gol negli ultimi sei mesi, nelle gare della nostra gestione abbiamo fatto più di 100 gol ma è vero che ultimamente abbiamo rallentato. Su Gatti, se l'ho fatto giocare è perché penso che possa diventare un bravissimo difensore per il futuro".