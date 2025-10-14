Inghilterra, Loftus parte dalla panchina contro la Lettonia
Dopo l'amichevole vinta contro il Galles per 3-0 a Wembley, l'Inghilterra torna a giocare questa sera una gara ufficiale, a Riga contro la Lettonia, in occasione della Qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Come qualche giorno fa, anche oggi Ruben Loftus-Cheek parte dalla panchina: in quell'occasione aveva giocato nella parte finale del secondo tempo, vedremo se oggi il CT Thomas Tuchel gli concederà altri minuti.
Le formazioni ufficiali:
LETTONIA (5-4-1): Zviedris; Jurkovskis, Veips, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks; Zelenkovs, Varslavans, Vapne, Ikaunieks; Gutkovskis. A disp.: Orols, Matrevics, Jagodinskis, Grabovskis, Daskevics, Savalnieks, Penkevics, Pulis, Tonisevs, Regza, Melniks, Saveljevs. All. Nicolato
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Stones, Lewis-Kelly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Gordon; Kane. A disp.: D. Henderson, Trafford, Guehi, J. Henderson, Eze, Rashford, Burn, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Bowen, O'Reilly. All. Tuchel
