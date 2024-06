Inghilterra-Serbia, le formazioni ufficiali: Jovic parte dalla panchina

vedi letture

Dopo il pareggio fra Danimarca e Slovenia l'Inghilterra di Gareth Southgate ha l'opportunità già da stasera di indirizzare il Girone C di questo Euro2024 a suo favore. Vincere contro la Serbia di Stojkovic non è però per nulla scontato, visto e considerato che la Nazionale balcanica gode di diversi giocatori di caratura internazionale che possono e non poco insidiare i Three Lions, come Dusan Vlahovic o Milinkovic Savic ad esempio.

Fra le file della Serbia rientra anche l'attaccante del Milan Luka Jovic, che questa sera partirà però dalla panchina, visto che il CT serbo ha deciso di dare fiducia alla coppia d'attacco che ad oggi gli da più garanzia, ovvero quella formata proprio da Vlahovic e dall'attaccante dell'Al-Hilal Mitrovic. Nessuna sorpresa invece fra le file dell'Inghilterra, con Southgate che non ha escluso nessuno dei suoi top player.

Serbia-Inghilterra: le formazioni ufficiali

SERBIA (3-5-2): Rrajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic S., Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic. Allenatore: Stojkovic. A disposizione: Milinkovic-Savic V. (P), Petrovic (P), Babic, Birmancevic, Gacinovic, Ilic, Jovic, Maksimovic, Mijailovic, Mladenovic, Ratkov, Samardzic, Spajic, Stojic, Tadic.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate. A disposizione: Ramsdale (P), Henderson (P), Bowen, Dunk, Eze, Gallagher, Gomez, Gordon, , Konsa, Mainoo, Palmer, Shaw, Toney, Watkinsm, Wharton.

Arbitro: Daniele Orsato (ITA)

Stadio: Veltins Arena (Gelsenkirchen)