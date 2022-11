Inghilterra, Southgate: "I difensori più giovani non hanno fatto abbastanza per spingere fuori i più esperti. Maguire? E' uno dei nostri migliori centrali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue convocazioni per i prossimi Mondiali, il ct inglese Gareth Southgate ha spiegato così l'esclusione di alcuni giovani difensori come il rossonero Fikayo Tomori e la chiamata di Maguire nonostante le pessime prestazioni in questa stagione: "Abbiamo scelto i nostri difensori più esperti. Pensiamo che i nostri più giovani abbiano molte qualità, ma non pensiamo che abbiano fatto abbastanza per spingere fuori i più esperti. Maguire? E' uno dei nostri migliori difensori centrali, anche se abbiamo tanti giocatori che stanno giocando al livello richiesto per far parte della Nazionale inglese".