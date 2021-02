Tra una settimana esatta a San Siro andrà in onda il derby tra Milan ed Inter. I nerazzurri, come si può evincere dal sito ufficiale della Lega Calcio, hanno ben tre giocatori in diffida - dunque, a rischio per la stracittadina -, e trattasi di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni.