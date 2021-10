Inter, Antonello: "L'inaugurazione delle Olimpiadi 2026 a San Siro, il nuovo stadio non sarà pronto"

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra l'amministrazione comunale e i vertici di Inter e Milan sul progetto del nuovo stadio. Al vertice, il secondo in una settimana, hanno preso parte anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il Ceo di Inter, Alessandro Antonello, che al termine della riunione ha parlato brevemente con la stampa. "C'è una roadmap che seguiremo e ci auguriamo che sia propedeutica ad una velocizzazione del processo di approvazione", ha detto parlando del percorso per arrivare a definire il progetto del nuovo stadio. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si potrà fare in tempo a fare lo stadio nuovo per le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina, Antonello ha risposto: "No, penso che questo sia molto difficile ormai. Dopo due anni di pandemia sono slittati i tempi - ha concluso -, non ci sarà sicuramente per le Olimpiadi e ci sarà San Siro". (ANSA).