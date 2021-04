Inter: Conte, niente chiacchiere ora zitti e pedalare

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "L'errore che dobbiamo evitare? Parlare. Non dobbiamo parlare dobbiamo fare i fatti, zitti e pedalare. Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante riniziare nella giusta maniera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. "Quella di domani sarà una gara dove affrontiamo un'ottima squadra ben allenata. Sono aggressivi e dovremo fare attenzione - ha proseguito -. Il miglior messaggio è quello di riprendere da dove abbiamo lasciato. Dopo la sosta non è semplice perchè si deve riannodare il filo del discorso ma sanno bene che non c'è tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera". (ANSA).