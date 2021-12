Inter Femminle, Sousa: "Bello giocare contro il Milan, i derby raramente sono noiosi"

La 10^ giornata del campionato di Serie A femminile, vedrà giocarsi il derby di Milano, tra Inter e Milan. Dello stesso, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ne ha parlato il difensore dell'Inter Kathellen Sousa: "Un derby è sempre una grande sfida, stavolta arriva vicino alla fine dell’anno, anche se siamo a metà stagione, ma è bene prendere punti. È sempre bello giocare contro il Milan, anche perché i derby raramente sono partite noiose. Arriviamo alla pari con il Milan: non sarà facile vincere, né per noi né per loro. [...] Avere un tecnico come Rita Guarino penso che abbia cambiato le nostre prospettive: i risultati che stiamo iniziando ad avere lo dimostrano. La maglia del’Inter sappiamo tutti quanto è importante: tanti campioni brasiliani l'hanno indossata. Fare bene qui, mi permette di giocare in Nazionale, che è sempre stato il mio sogno"