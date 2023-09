Inter, Inzaghi sorride: tutti in gruppo tranne Cuadrado e Sanchez. Il punto

Simone Inzaghi torna a lavorare con tutta l'Inter, o quasi, a due giorni dal derby di Milano. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato praticamente tutti i componenti della squadra, tra i quali capitan Lautaro Martinez: reduce dai pochi minuti giocati a La Paz con la sua Argentina, il Toro si è allenato in gruppo ed è pronto a prendere il suo posto da titolare contro il Milan.

Cuadrado a parte, Sanchez in arrivo. Al netto di Lautaro, il rientro dei sudamericani è sempre, fisiologicamente, un po' più complicato. Lavoro differenziato per Juan Cuadrado: il colombiano, tenuto a riposo dal suo ct nell'impegno contro il Cile, soffre di un'infiammazione. Oggi ha lavorato a parte, per capire se sarà convocato nel derby bisogna aspettare la rifinitura di domani.

Non ha invece potuto allenarsi con i compagni Alexis Sanchez: il cileno, a causa delle difficoltà logistiche nel rientro dal Cile, è infatti atterrato a Milano soltanto da poco. Da capire se potrà comunque svolgere una seduta personalizzata in serata o si allenerà direttamente col gruppo domani. Le sue condizioni, in ogni caso, lasciano tranquillo Inzaghi: il Nino Maravilla ha giocato tutta la partita con la sua nazionale e, al netto della normale necessità di ritrovare il ritmo partita, sarà a disposizione di Inzaghi e potrebbe trovare spazio a gara in corso.