Inter, Lautaro: "Quest'anno siamo 4-5 squadre in pochi punti, penso che sarà così fino alla fine"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - "Le critiche? Fanno parte del gioco, sempre cerco di migliorare, dare allegria alla gente dell'Inter, penso alla mia famiglia e fare il meglio per tutti loro. Come dico sempre ogni stagione che inizia cerchiamo sempre di arrivare fino in fondo, abbiamo portato trofei importanti che mancavano da tanto tempo. Sono davvero contento": lo dice l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez a margine del Gran Galà del Calcio Aic. "Sono sempre concentrato su quello che devo fare sul campo, poi le partite si possono sviluppare in maniera diversa, ma l'importante è che l'Inter vinca, queste due sconfitte ci avevano fatto male.

Nel secondo tempo col Pisa - analizza il capitano nerazzurro - abbiamo giocato meglio, dopo il gol abbiamo controllato diversamente la partita. Quest'anno siamo 4-5 squadre in pochi punti, penso che sarà così fino alla fine, ci sono squadre forti che si sono rinforzate bene, è un campionato più equilibrato". (ANSA).