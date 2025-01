Inter-Milan 2-3, le immagini più belle della premiazione dei rossoneri

Vincere un trofeo è importante, vincerlo contro l'Inter ribaltando due reti di svantaggio non ha prezzo. Il Milan vince la Supercoppa Italiana per l'ottava volta e a distanza di otto anni dall'ultima, eguaglia proprio i nerazzurri e inizia come meglio non potrebbe il 2025. Merito di una squadra che non ha smesso di crederci, che è riuscita a riprendere una partita che in altre occasioni poteva finire in disfatta. E di un allenatore che ha cambiato in pochi giorni la testa di un gruppo pieno di incertezze.

Sergio Conceiçao è arrivato al Milan lo scorso 30 dicembre e ha già un titolo in bacheca. Del resto non è un caso se il portoghese è il tecnico più vincente della storia del Porto. Queste le immagini più belle della serata.