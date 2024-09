Inter-Milan, verso un derby da record: sarà l'incasso più alto di sempre in Serie A

Quello che si giocherà domenica sera a San Siro fra Inter e Milan sarà un derby da record. Già da giorni è chiaro che il big match della 5^ giornata di Serie A andrà sold out, e questo non fa certo notizia per una delle sfide più attese del campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la stracittadina di Milano diventerà a tutti gli effetti la partita di Serie A con l'incasso più alto di sempre. Il dato ufficiale non c'è ancora, lo si avrà soltanto a gara iniziata, ma tutto lascia intendere che si andrà sopra i 7 milioni di euro. Il precedente record per la Serie A apparteneva a Inter-Juventus dell'ottobre del 2019 con 6,6 milioni di euro, mentre per un derby l'incasso più alto è quello del 5-1 interista del settembre 2023 con 6,2 milioni di euro.