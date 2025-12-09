Inter, problemi per Akanji: non sta bene e non si è allenato

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - "Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene, vediamo domani. Acerbi è il difensore che ha più minuti di tutti. Bisseck ha cominciato a far vedere ciò che tutti ci aspettavamo, ultimamente ha giocato di più": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia della sfida Champions contro il Liverpool. "In base all'avversario - spiega l'allenatore nerazzurro - farò delle scelte. Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni, recupera molto in fretta. Dumfries e Darmian stanno migliorando ma non so quando rientreranno". (ANSA).