Interista con la maglia del Milan ad Appiano: "È il giorno più umiliante della mia vita". 'Colpa' dell'addio al celibato

Curioso siparetto ad Appiano Gentile, sede del centro sportivo dell'Inter "Suning". In un video proposto sui social da SkySport, un tifoso interista si è presentato con la maglia del Milan, spiegandone il motivo ai microfoni di Matteo Barzaghi: "Siamo qua per il mio addio al celibato. Non posso dire parolacce in televisione, ma i miei amici mi hanno fatto questa sorpresa... Io tifo Inter (ha mostrato un tatuaggio nerazzurro, ndr). È il giorno più umiliante della mia vita".