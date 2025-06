Inzaghi lascia l'Inter: 30 partite contro il Milan con stesse vittorie e sconfitte

vedi letture

Simone Inzaghi lascia l'Inter: lo ha comunicato ai suoi dirigenti nell'incontro avvenuto in centro a Milano. Prima di raggiungere l'Al-Hilal e l'Arabia Saudita, è opportuno ricordare lo score dell'ormai ex tecnico nerazzurro contro il Milan nella sua carriera da allenatore in Serie A tra Lazio e Inter: in 30 partite giocate, ha collezionato 11 vittorie per Inzaghi, otto pareggi e 11 vittorie del Milan.

LE ULTIME SU SIMONE INZAGHI

Simone Inzaghi e l'Inter si separano. Nell'incontro odierno del tecnico con la dirigenza nerazzurra si è arrivati a questa sofferta decisione, con l'allenatore che ha così deciso di sposare il progetto dell'Al Hilal. Il club saudita, ricordiamo, nei giorni scorsi aveva messo sul piatto una proposta faraonica da 50 milioni di euro complessivi che evidentemente ha convinto l'allenatore delle due finali di Champions League in tre anni con l'Inter.

Lo stesso Inzaghi dovrà quindi formalizzare nelle prossime ore la risoluzione del contratto che lo lega ancora all'Inter fino al giugno del 2026, per poi volare negli Stati Uniti, in Florida, dove l'Al Hilal debutterà nel Mondiale per Club il 18 giugno contro il Real Madrid (ore 21 italiane). L'avventura nerazzurra di Inzaghi si chiude dopo 4 anni esatti dal suo arrivo, con la società che ora dovrà gettarsi a capofitto nella complessa ricerca del suo successore.

In questo senso, i nomi più caldi sono due: il primo è quello di Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como che comunque non sarà semplice da liberare. Il secondo è quello di Roberto De Zerbi, allenatore sotto contratto con l'Olympique Marsiglia che però, nella mattinata di oggi, ai nostri microfoni si è in parte smarcato: "Sto bene a Marsiglia e non c'è stata alcuna chiamata di altri club". Sullo sfondo restano anche i nomi di Cristian Chivu del Parma e di Patrick Vieira del Genoa, senza escludere possibili grandi nomi a sorpresa.