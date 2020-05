Ipotesi di partenza sprint per la Serie A: via il 13 giugno e infrasettimanale 3 giorni dopo

Il Consiglio di Lega di ieri ha ribadito una volta di più la posizione predominante: ripartire col calcio giocato il prossimo 13 giugno, data indicata per i recuperi della 25^ giornata. A seguire, a cascata, tutti gli altri turni di campionato come da programma a cominciare dall’infrasettimanale del 16-17-18 giugno. In questo modo e senza eventuali contrattempi, il campionato finirebbe entro luglio lasciando spazio anche alla Coppa Italia (29 luglio e 2 agosto). Questa l’alternativa proposta questa mattina dal Corriere dello Sport, un’eventualità che regalerebbe una ripresa della Serie A subito ad alta intensità, con partite ogni 3 giorni fin dalla prima settimana.