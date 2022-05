Isco saluta il Real Madrid: "Questo club mi ha permesso di raggiungere tutti i miei sogni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Isco saluta il Real Madrid. Accostato anche a qualche squadra italiana come colpo a parametro zero per la prossima stagione, il fantasista spagnolo ha pubblicato un post su Instagram per congedarsi ufficialmente dai Blancos in vista della scadenza imminente del suo contratto: "Quando ero al Malaga e sapevo che me ne dovevo andare, mi ero accordato con un'altra squadra. Ma poi mi chiamò il Real e al Real non si può e non si deve dire di no, anche se esistono sempre delle eccezioni (emoji di una tartaruga che allude a Mbappé, ndr). Ricordo che dissi ai miei che il Real veniva da tanti anni senza vincere la Champions, sentivo che sarebbe finita e arrivò subito la Décima. Ciò che è successo in seguito è ormai storia. Nove anni dopo il mio arrivo finisce la mia avventura nel club che mi ha permesso di compiere tutti i sogni che avevo da bambino. Mi porterò dietro le cose positive e spero che voi facciate lo stesso! Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me e tutti i tifosi per il sostegno. La quindicesima Champions è già per strada (ride, ndr). Hala Madrid", le principali parole del calciatore sui social.