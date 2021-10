ISG e Lega Serie A lanciano una delle partnership tecnologiche più avanzate

Per quasi un decennio ISG è stato il leader nel mondo nella creazione di diritti Virtual Media e nella creazione di ricavi nelle trasmissioni sportive di alto livello. Allo stesso modo, Supponor deve essere riconosciuta come leader nel mondo dello sviluppo della tecnologia dei media virtuali. ISG e Supponor hanno lavorato come partner negli sport globali da quando ISG è stata fondata quasi un decennio fa, si tratta di una relazione profonda e simbiotica.

L'anno scorso, il team di produzione e tecnologia di ISG ha lavorato esclusivamente con il team di R&S di Supponor per accelerare lo sviluppo della tecnologia AI 'AIR' di Supponor. All'inizio del 2021 e dopo numerosi test, ISG-Supponor ha lavorato con Lega Serie A per realizzare, sviluppare e distribuire per l'inizio della stagione in corso, il più ambizioso e avanzato progetto integrato di tecnologia dei media virtuali mai tentato nella storia delle trasmissioni sportive dal vivo.

"Questa profonda partnership collaborativa con Supponor nello sviluppo e nell'implementazione di AI AIR Virtual tech ci ha permesso di raggiungere ciò che sarebbe stato impensabile e impossibile non più di 12 mesi fa". Ha detto Simon Burgess, joint CEO ISG. "In questi tempi particolari, non tutte le notizie parlano di gestione delle crisi, questo è un aspetto enormemente positivo, un grande elemento di cambiamento per l'industria sportiva commerciale".

"Siamo molto orgogliosi di collaborare con ISG in questo colossale progetto virtuale, la nostra tecnologia AI AIR è innovativa e testimonia l'enorme talento dei team che lavorano in Supponor e ISG. Il nostro rapporto con ISG è speciale, sebbene lavoriamo anche con molte altre organizzazioni, questo approccio integrato fornisce vantaggi unici a tutti i partecipanti in questi grandi e complessi progetti" ha dichiarato James Gambrel, CEO di Supponor.

"Questa è una vera e propria prima mondiale, mentre lanciamo uno dei centri di trasmissione più avanzati del mondo, e mentre Lega Serie A continua lo sviluppo della sua divisione media. Ci basiamo sui nostri precedenti sei anni di partnership di successo con ISG, lanciando il più eccitante e ambizioso progetto di media virtuali nella storia del broadcasting. Siamo fiduciosi che ISG e Lega Serie A proseguiranno questa importante collaborazione per molti anni a venire" ha detto Luigi de Servo, CEO di Lega Serie A.

Questa nuova e rivoluzionaria piattaforma AI opera dal nuovo International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A, appena fuori Milano, in Italia. L'IBC della Lega Serie A è uno dei centri di trasmissione più tecnicamente avanzati e complessi del mondo. Da lì, oltre 100 tecnici e personale di produzione producono tutte le partite in diretta e archiviano in remoto tramite produzione 4k dagli stadi di tutta Italia collegati in fibra ottica. Questo centro è stato messo in funzione a tempo di record: circa 18 settimane. Il team di ISG opera, integra e produce con Supponor AIR tech grafiche per porte virtuali, VLED perimetrali virtuali, grafiche per il cerchio di centrocampo virtuali, e alcuni media virtuali aggiuntivi su misura per tutte le 380 partite di campionato a stagione.