Israele-Italia, Gravina: "Riteniamo che si debba giocare e la giocheremo"

vedi letture

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite del podcast "Sette vite" e ha parlato così della discussa partita contro Israele del prossimo 14 ottobre: "Su questo sono stato molto chiaro: c'è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo.

Poi c'è una responsabilità politica che non mi compete e c'è una responsabilità sportiva. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile".