Italdonne, in Romania per riprendere il cammino. Bisognerà ripartire dal secondo tempo di Palermo

Bisognerà ripartire dal secondo tempo di Palermo questo pomeriggio (ore 17:30 diretta su Rai2) in Romania per riprendere il cammino nelle qualificazioni per il Mondiale 2023 e non mettere a rischio anche il secondo posto in classifica. L’Italia di Milena Bertolini deve innanzitutto pensare a vincere con la terza forza del girone, che ora si trova ad appena -3 dalle azzurre, e successivamente magari anche a segnare più gol possibili utili in caso di arrivo a pari punti con le elvetiche fresche del successo in terra siciliana.

Innanzitutto bisognerà entrare in campo con un altro spirito rispetto a quello timoroso e impaurito visto solo pochi giorni fa. E possibilmente anche con una formazione meno azzardata di quella schierata inizialmente a Palermo con Linari che è apparsa un pesce fuor d’acqua in mezzo al campo, una mossa che ha indebolito anche la retroguardia che ha infatti sbandato pericolosamente nei primi minuti. Sarebbe forse il caso di abbandonare il 3-4-3 visto in queste qualificazioni per tornare a un 4-4-2 più compatto e solido per far fronte alle tante assenze importanti in mezzo al campo concedendo una maglia da titolare a Simonetti o Cinotti al fianco dell’imprescindibile Giugliano. E magari puntare su un’esterna di gamba e qualità come Serturini portando Bonansea a giocare da seconda punta al fianco di una fra Girelli e Giacinti.