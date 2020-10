Italia femminile, Bertolini: "La nostra forza è il gruppo"

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Azzurre al lavoro a Coverciano per prepararsi al primo dei due confronti contro la Danimarca decisivi per accedere direttamente alla fase finale dell'Europeo 2022. Attualmente le due rappresentative guidano il Girone B a punteggio pieno dopo 7 partite ma quella danese è avanti all'Italia per differenza reti, ecco perché martedì prossimo allo stadio Castellani di Empoli Girelli e compagne faranno di tutto per vincere. ''Siamo consapevoli che la Danimarca è la favorita del girone, è vice campione d'Europa ed è formata da giocatrici forti - la premessa della ct Milena Bertolini - però la nostra forza è sempre stata il gruppo. Quindi penso che come noi le rispettiamo altrettanto faranno loro nei nostri riguardi. In questi tre anni abbiamo fatto un percorso importante e stiamo crescendo''. Ieri sera le azzurre e lo staff si sono sottoposte come da prassi al tampone con esito negativo e questo pomeriggio hanno svolto il primo allenamento. Delle convocate non fa parte l'infortunata Sara Gama, già assente ai settembre: ''E' una giocatrice fondamentale per noi - ammette la ct - ma l'Italia ha già saputo dimostrare di poter sopperire anche ad assenze importanti''. Elena Linari è stata autorizzata ad aggregarsi domani mentre Elisa Polli, out per problemi fisici, è stata sostituita dalla compagna di squadra Cecilia Prugna, centrocampista dell'Empoli. (ANSA).