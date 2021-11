Italia femminile, le convocate per Svizzera e Romania: out Guagni e Galli. C'è Giacinti

Sono 24 le calciatrici convocate dalla ct Milena Bertolini per la sfida contro la Svizzera in programma a Palermo il 26 novembre (ore 17:30 diretta su Rai2) e per quella contro la Romania in programma martedì 30 novembre a Vuluntari, gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

La ct azzurra non potrà contare su due colonne come Alia Guagni in difesa e Aurora Galli in mezzo al campo a causa dei rispettivi infortuni, ma rientrano in gruppo le giallorosse Elisa Bartoli e Manuela Giugliano. Torna a vestire l’azzurro inoltre l’attaccante Agnese Bonfantini della Juventus. Questo l’elenco delle convocate:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma)