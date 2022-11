Italia, presentata alla UEFA la candidatura per ospitare Euro 2028: sarà sfida con la Turchia

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Passi avanti dell'Italia per ospitare Euro 2032. Nella giornata di oggi è stata infatti presentata la candidatura della nostra Federazione, con il termine ultimo per la presentazione dei dossier definitivi è il 12 aprile 2023. La nomina delle Federazioni che ospiteranno UEFA EURO 2028 e UEFA EURO 2032 avverrà nell'autunno 2023 e l'Italia andrà a giocarsi l'assegnazione con la Turchia, che ha fatto domanda per le edizioni 2028 e 2032. Le Federcalcio di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles hanno consegnato un dossier per UEFA EURO 2028.