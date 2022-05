Italia, si chiude un ciclo. Mancini: "Da mercoledì più spazio ai giovani..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per il futuro, intanto devo continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico, poi servirà coraggio perché sarà un gruppo più giovane che andrà supportato in modo diverso. Anche questa sarà una cosa bella da fare". Parole e pensieri di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia della sfida contro l'Argentina ha ammesso che quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. "Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro".