Italia U16, convocati 43 giocatori per un collegiale a Novarello: presenti diversi giovani rossoneri

Un raduno dal 21 al 26 agosto, al Villaggio Azzurro di Novarello, per il quale Daniele Zoratto ha convocato 43 giocatori, tutti nati nel 2006. Un segnale forte, che rimarca la volontà di ripartenza della Federcalcio che, rispettando un rigido protocollo di prevenzione, ha saputo mettere in campo, tra amichevoli e raduni, tutte le Nazionali giovanili, le più penalizzate dal lungo stop imposto dalla pandemia.

E’ lo stesso Zoratto a far presente quali sono le difficoltà oggettive: “E’ importante ripartire, tenendo conto del fatto che per un anno e mezzo, l’attività giovanile internazionale si è completamente fermata. In questo collegiale – aggiunge il tecnico Azzurro – avremo giocatori che hanno saltato un’annata compresa nell’attività della Under 15 e quindi dovremo costruire ex novo la Nazionale Under 16”.

In questa premessa è implicita una scommessa: “Siamo sicuri che, come nel recente passato, troveremo giocatori con forti potenzialità. D’altronde il nostro lavoro consiste nel dare alla Nazionale maggiore giocatori che abbiano sviluppato esperienza internazionale: insieme al lavoro svolto dalle società, è questo l’ingrediente che completa le doti di ogni giocatore di livello. Quest’anno, poi – conclude Zoratto – abbiamo in più la spinta emotiva data dalla vittoria europea della Nazionale di Mancini dove molti giovani, usciti dalla filiera delle giovanili, si sono fatti onore”.

Lista dei convocati

Portieri: Gianluca Astaldi (Cagliari), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter), Omar Rugginenti (Milan);

Difensori: Pietro Asiatico (Atalanta), Luca Barani (Sassuolo), Matteo Barbini (Genoa), Alessandro Bassino (Juventus), Jean Castegnaro (Inter), Andrea De Bonis (Milan), Gracien Deseri (Genoa), Karim El Dib (Fiorentina), Noah Gianneschi (Fiorentina), Emanuele Alessandro Granziera (Inter), Nicolò Meringolo (Juventus), Pietro Parmiggiani (Milan), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj, (Atalanta), Matteo Tezzele (Milan);

Centrocampisti: Simone Armocida (Torino), Andrea Bonanomi (Atalanta), Adam Boufandar (Juventus), Lopes De Campos (Roma), Giacomo De Pieri (Inter), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Daniel Fois (Iinter), Valerio Gelli (Lazio), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Simone Rossi (Torino), Giacomo Seminari (Sassuolo), Jacopo Simonetta (Spal), Matteo Venturini (Inter);

Attaccanti: Samuele Carella (Koln), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Luca Lattanzi (Sassuolo), Gioele Perina (Milan), Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Filippo Scotti (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).

Staff. Allenatore, Daniele Zoratto; Coordinatore, Maurizio Viscidi; Responsabile Prep. Portieri, Nicola Pavarini; Assistenti Allenatore, Davide Cei e Massimiliano Favo; Preparatore Atletico, Marco Montini; Preparatore Portier, Graziano Vinti; Medici, Edoardo Gaj e Valerio Andreozzi; Fisioterapista, Marco Di Salvo; Segretario, Alessandro Lulli; Figc, Giulia Taccari